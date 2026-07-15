Mugnano del Cardinale piange l’avvocato Andrea Daniele D’Ambrosio, il sindaco Napolitano: «Il suo ricordo vivrà nella nostra comunità»

MUGNANO DEL CARDINALE – La prematura scomparsa dell’avvocato Andrea Daniele D’Ambrosio, a soli 32 anni, ha profondamente colpito l’intera comunità di Mugnano del Cardinale.

Il sindaco Alessandro Napolitano, a nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza, ha espresso il più sentito cordoglio, stringendosi al padre Giuseppe, ai fratelli Giovanni e Ivan, alla cognata Marialaura e a tutti i familiari.

«Ci sono notizie che nessuno vorrebbe mai ricevere – dichiara il primo cittadino –. La scomparsa di Andrea Daniele lascia un vuoto immenso e addolora tutta la nostra comunità. Quando viene a mancare un giovane così stimato, il dolore diventa quello di un intero paese.

A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale esprimo la più sincera vicinanza al padre Giuseppe, ai fratelli Giovanni e Ivan, alla cognata Marialaura e a tutti i suoi cari. Mugnano del Cardinale si unisce al loro dolore con rispetto, affetto e partecipazione.

Il ricordo di Andrea Daniele resterà vivo nei cuori di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. Alla sua famiglia rivolgo un abbraccio sincero e la vicinanza di tutta la comunità.»

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a unirsi in un momento di raccoglimento e di preghiera per Andrea Daniele D’Ambrosio, accompagnando con affetto la sua famiglia in questo momento di grande dolore.