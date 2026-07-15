Baiano, torna la vigilanza privata in Villa Comunale: servizio attivo dal 15 luglio al 15 settembre

L’Amministrazione comunale di Baiano ha deciso di riproporre anche per l’estate 2026 il servizio di vigilanza privata presso la Villa Comunale, uno dei luoghi di aggregazione più frequentati del paese durante la stagione estiva.

Il servizio prenderà il via nella serata di oggi, 15 luglio, e resterà attivo fino al 15 settembre. La sorveglianza sarà garantita ogni giorno da una società di vigilanza privata nella fascia oraria compresa tra le 20:15 e le 24:15.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini e favorire un clima di ordine e serenità all’interno della Villa Comunale, meta quotidiana di famiglie, bambini e giovani.

Parallelamente, l’Amministrazione ha annunciato che chiederà un ulteriore impegno alle forze dell’ordine affinché venga intensificata la vigilanza nelle ore serali e notturne in alcune aree del territorio, in particolare in Piazza Francesco Napolitano, via Scafuri e via Litto.

La richiesta nasce dalle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini riguardanti episodi di disturbo della quiete pubblica e l’utilizzo improprio di mezzi motorizzati, fenomeni che nei mesi estivi tendono a creare disagi ai residenti.

L’iniziativa punta quindi a rafforzare la presenza sul territorio e a garantire un’estate più sicura e vivibile per tutta la comunità baianese.