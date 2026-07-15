3 Diline NOLA: “Da sempre... un passo avanti”

di Saverio Bellofatto

Nel cuore di Nola, 3DILINE è molto più di un negozio di scarpe. È la storia di una famiglia che da quattro generazioni cammina insieme ai nolani, passo dopo passo. Nata dall’esperienza dei nonni e cresciuta con i figli e i nipoti, 3DILINE ha trasformato il commercio tradizionale in un punto di riferimento moderno per moda e qualità. L’idea è sempre stata la stessa: offrire alla clientela non solo un prodotto, ma una consulenza, un consiglio, un servizio su misura. Oggi il negozio propone le migliori marche nazionali e internazionali per uomo, donna e bambino, con un occhio attento alle tendenze e uno ai bisogni reali di chi entra. Dalla scarpa elegante alla sneaker, dalla calzatura comoda per tutti i giorni al sandalo artigianale, la selezione è studiata per vestire ogni occasione. “Quello che ci ha tramandato la famiglia è l’amore per il lavoro fatto bene” raccontano in azienda. “La scarpa deve far stare bene. E per farla stare bene alla persona giusta ci vuole esperienza”.

Dal centro storico della Città dei Gigli al grande negozio di Via Taranto, con parcheggio custodito al servizio dei clienti Sempre all’avanguardia nelle proposte, con un’attenzione costante alla moda e alla valorizzazione del Made in Italy, nel 1991 la famiglia apre il grande negozio di Via Taranto a Nola.

L’azienda focalizza da subito la sua attenzione su prodotti ad alto contenuto tecnologico e comfort, senza trascurare il design. La scelta è chiara: privilegiare scarpe e pelletteria di manifattura italiana. “Il rapporto diretto ed esclusivo con le case produttrici è per noi fondamentale” spiegano da 3DILINE. “Perché siamo consapevoli che un prodotto falso è un reato vero”. Professionalità e consulenza. Oggi le scarpe, dopo essere state per secoli un prodotto esclusivamente artigianale, vengono prodotte su larghissima scala, con mille materiali, colori e forme. In questo scenario 3DILINE sceglie la strada opposta: quella della consulenza personalizzata. Professionalità e competenza perfezionano l’assistenza alla clientela, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze personali di ogni persona che entra in negozio. Dalla scarpa elegante alla sneaker, dalla calzatura comoda al sandalo, ogni proposta viene selezionata per unire moda, qualità e benessere del piede. Attualmente l’azienda è diretta dall’imprenditore Paolino D’Avanzo, che si avvale della collaborazione della figlia Diletta e di un team di grande professionalità. Quattro generazioni di storia e di esperienza. Un unico motto che accompagna la famiglia D’Avanzo dal primo giorno: “Da sempre… un passo avanti”.

Quattro generazioni, una sola missione: unire la tradizione del commercio di prossimità all’innovazione, per continuare a essere il negozio di fiducia di Nola e dintorni.

Nella foto: L’imprenditore Paolino D’Avanzo riceve il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento 2024 “ Eccellenze Imprenditoriali Storiche della Campania”