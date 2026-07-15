Palmina Pavone si laurea in Giurisprudenza: festa a Sperone per il prestigioso traguardo

Un importante traguardo accademico per Palmina Pavone, residente a Sperone, che ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Un momento di grande emozione e soddisfazione, celebrato insieme ai familiari e agli amici, che premia anni di impegno, sacrificio e dedizione allo studio.

A Palmina vanno i più sinceri auguri per questo significativo successo, con l’auspicio che possa rappresentare solo il primo passo di un brillante percorso professionale e personale.

La redazione di BiNews si unisce alle congratulazioni, augurando a Palmina Pavone un futuro ricco di soddisfazioni e di nuovi importanti traguardi.