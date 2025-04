100 DI QUESTI GIORNI. Baiano, Stefania Napolitano Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione Umana

Giovedì 17 Aprile la Dottoressa Stefania Napolitano di Baiano, laureata in Scienze Biologiche, ha conseguito la sua Laurea Magistrale in Scienza della nutrizione umana. I figli Andrea e Anna insieme al marito Carmine Colucci la abbracciano con immensa gioia. Il papà Angelo Napolitano e la mamma Dott. Giuseppina Arianna la inondano d’amore.

“Non potevamo essere più fiera di te grande guerriera, sorridi sempre, guarda ma soprattutto osserva, osserva tutto ciò che di meraviglioso ti circonda e se qualche nuvola tenterà di oscurare il tuo cammino ricordati le parole del Sommo Poeta ” Non ragionar di lor, ma guarda e passa”. Un abbraccio speciale ti giunge da Lassu’ dai tuoi fratelli Domenico e Mario. Buona vita mamma e papà.