Tenuta Cavalier Pepe, Cantine Aperte a Natale 2021

Si avvicinano le feste e alla Tenuta Cavalier Pepe l’appuntamento Cantine Aperte a Natale suggerisce grandi esperienze per i weekend di dicembre con gli appuntamenti dei week end 4-5, 11-12, 18-19 Dicembre 2021. dedicati a degustazioni interessanti ed esclusive.

Riservate nella prima quindicina del mese all’“L’affinamento dell’aglianico nei Grandi Volumi”: Vini rossi di lungo affinamento in Jeroboham e Magnum a confronto con la bottiglia classica da 0.75 lt, che avranno luogo sabato 4 e sabato 11 dicembre, nel pomeriggio con arrivo in cantina alle ore 16, mentre le domeniche 5 e 12 dicembre l’incontro è di mattina, con arrivo alle ore 11, ma in entrambi i casi con programma che prevede: Accoglienza in cantina, con uno zainetto personale per la colazione. Visita in cantina con spiegazione del processo di vinificazione e visita nella Barricaia, sorseggiando l’aperitivo con “Cerri Merry Dry”.

A seguire Degustazione guidata a cura di Ais Campania dedicata ai vini rossi affinati nei “Grandi Volumi”; Magnum e Jeroboham di: Terra del Varo – Irpinia Aglianico DOC 2016, Santo Stefano – Irpinia Campi Taurasini DOC 2015, Opera Mia – Taurasi DOCG 2014, La Loggia del Cavaliere – Taurasi Riserva DOCG 2013 “Miglior vino italiano 2020” e in accompagnamento, tagliere con formaggi, salumi e rustici tipici irpini. Per continuare con Chicco d’Oro passito Campania IGT in abbinamento con lo speciale Pan di Bufala con cioccolato Ruby e Karkade della Pastry Chef Anna Chiavazzo e Cerri Merry Vino Aromatizzato alle Amarene servito in abbinamento con il Torrone dell’azienda agricola Dolciterre.

Per sabato e domenica 18 e 19 dicembre il programma è diverso, prevede infatti “Verticale esclusiva di Taurasi e Taurasi Riserva”: “Opera Mia” e “La Loggia del Cavaliere”: Annate dal 2007 al 2011”, ma sempre con orari sfalsati, il sabato con inizio programma alle ore 16 e la domenica con inizio alle ore 11. Le attività invece sono le stesse, dall’accoglienza in cantina, con uno zainetto personale per la colazione. Alla visita in cantina con spiegazione del processo di vinificazione e visita nella Barricaia, sorseggiando l’aperitivo con “Cerri Merry Dry”. Alla Verticale guidata a cura della Fisar. Un percorso esperienziale accompagnato dal racconto di Milena Pepe e del personale tecnico dell’azienda, con in abbinamento un tagliere a base di formaggi, salumi e rustici tipici irpini. Sarà possibile tra l’altro acquistare un numero limitatissimo delle annate storiche di Opera Mia e la Loggia del Cavaliere.

Per i bambini, durante tutte le degustazioni tecniche dei vini, in una sala dedicata sarà organizzato un laboratorio di avvicinamento agli aromi, con degustazione alla cieca di marmellate ed il tagliere di salumi e formaggi. Mentre in tutti i casi, al mattino o alla sera previa prenotazione, è possibile cenare al ristorante La Veduta, con menu contadino e prodotti del territorio dall’antipasto caldo, al primo, secondo, frutta e dessert.

Per raggiungere l’azienda si consiglia di percorrere l’autostrada A16 Napoli-Bari, uscire al casello autostradale Benevento-Castel del Lago, proseguire in direzione Taurasi e poi per Luogosano. La Tenuta Cavalier Pepe è in Via Santa Vara, Sant’Angelo All’Esca, Avellino.

Per Info e Prenotazioni: Tel: 082773766; via e-mail o WhatsApp Cell: 3493172480; e-mail: visite@tenutacavalierpepe.it. Scrivendo su WhatsApp, è possibile ricevere la posizione della cantina.

Redazione

