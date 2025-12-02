TERZIGNO (NA). Chiusura di via Gionti per lavori ENEL dal 2 al 4 dicembre

Il Comune di Terzigno informa la cittadinanza che, da martedì 2 a giovedì 4 dicembre, il tratto di via Gionti resterà chiuso al traffico veicolare per consentire importanti interventi programmati da Enel Distribuzione sulla rete elettrica.

La chiusura sarà in vigore dalle ore 08:30 alle ore 17:30, per tutta la durata dei lavori.

A comunicarlo sono l’Assessore alla Viabilità Domenico Auricchio e il Comandante della Polizia Municipale, Francesco De Rosa, che sottolineano l’importanza dell’intervento:

«I lavori Enel rientrano in un programma di manutenzione e potenziamento della rete elettrica cittadina. Per garantire la sicurezza di residenti, automobilisti e operatori sul posto, si rende necessaria la chiusura temporanea della strada. Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione», dichiarano Auricchio e De Rosa.

Come raggiungere la Casa Comunale

Durante il periodo di chiusura, l’accesso alla Casa Comunale e a via De Martino sarà garantito esclusivamente da via Allocca, dove sarà garantita la percorrenza alternativa.

Aggiornamenti in tempo reale

L’Amministrazione invita i cittadini a restare collegati ai canali istituzionali del Comune:

i lavori saranno in progress e potranno rendersi necessari aggiornamenti immediati sulla viabilità e sui percorsi stradali consigliati.

«Siamo impegnati nel ridurre al minimo i disagi e fornire alla cittadinanza informazioni tempestive», ribadiscono l’Assessore Auricchio e il Comandante De Rosa.

Il Comune ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita alla massima prudenza nei giorni interessati dai lavori.