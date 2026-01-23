Terzigno, emergenza rifiuti: strade invase da sacchetti, puzza insopportabile e cittadini esasperati

Terzigno (NA) — Una situazione di degrado ambientale e sociale sta mettendo a dura prova i residenti di Terzigno: lungo il tratto tra via di via Aquini Furinillo a confine con il Comune di Poggiomarino, centinaia di buste di spazzatura abbandonate ai margini della carreggiata continuano ad accumularsi, trasformando la strada in una piccola discarica a cielo aperto.

La presenza di rifiuti accatastati da giorni e spesso in decomposizione ha reso l’aria irrespirabile: i cittadini hanno denunciato l’odore nauseabondo che invade le abitazioni e le auto in transito, rendendo difficile anche solo camminare lungo quel tratto di strada. La protesta degli abitanti è ormai continua, tra foto e video postati sui social e richieste sempre più pressanti alle istituzioni locali.

“La situazione è fuori controllo — raccontano alcuni residenti —. Siamo stanchi di convivere con questa puzza e con l’inciviltà di chi sversa rifiuti senza alcun rispetto per la comunità”.

La situazione ha spinto le autorità comunali ad intervenire. L’assessore Auricchio, presente più volte sul posto, ha promesso che “non ci saranno più sconti per nessuno” e che chi verrà sorpreso a sversare rifiuti in modo illecito dovrà rispondere delle proprie azioni. Al suo fianco è intervenuto anche il comandante della polizia locale, il dottor De Rosa, che ha annunciato un inasprimento dei controlli e l’applicazione di sanzioni severe nei confronti di chi continuerà a violare le norme sullo smaltimento dei rifiuti.

“Siamo stanchi di assistere a comportamenti incivili che danneggiano l’ambiente e la salute delle persone — ha dichiarato Auricchio nel corso di un sopralluogo —. La tolleranza è finita”.

Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli in borghese e con telecamere mobili per identificare i responsabili, mentre l’amministrazione comunale sta valutando anche l’installazione di videocamere di sorveglianza fisse per monitorare le zone più colpite.

cittadini, pur apprezzando l’impegno delle istituzioni, chiedono soluzioni durature: maggiori servizi di raccolta, una pulizia più frequente delle strade e campagne di sensibilizzazione per contrastare l’inciviltà che alimenta questi fenomeni.

“Non vogliamo solo multe — dicono — vogliamo una Terzigno più pulita, sicura e vivibile”.