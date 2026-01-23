Allerta meteo gialla in Campania per sabato 24: piogge e temporali, rischio idrogeologico localizzato

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, valido a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani, sabato 24 gennaio.

Il provvedimento riguarda diverse aree del territorio regionale. In particolare, l’allerta interessa la Zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana), la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), la Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e la Zona 5 (Tusciano e Alto Sele).

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, che in alcuni casi potrebbero risultare particolarmente intense. L’allerta gialla è legata a un rischio idrogeologico localizzato, con possibili effetti al suolo.

Tra i fenomeni attesi figurano allagamenti, innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili inondazioni, oltre a caduta massi e frane, soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore fragilità dei suoli.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di mettere in campo tutte le misure necessarie per prevenire e mitigare i rischi legati al dissesto idrogeologico. Ai cittadini viene inoltre chiesto di prestare massima attenzione e di seguire gli aggiornamenti diffusi dalla Sala Operativa regionale.

L’invito è alla prudenza, in particolare negli spostamenti e nelle zone maggiormente esposte ai fenomeni meteorologici avversi.