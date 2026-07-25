AVELLA. Tanti auguri a Cettina Prezioso, l’artista della cartapesta che dà vita alla tradizione

Oggi è un giorno speciale per Cettina Prezioso, l’artista della cartapesta che con le sue mani e la sua passione tiene viva una delle tradizioni artigianali più antiche e affascinanti del Sud. Con pazienza, creatività e tanta anima, Cettina trasforma materiali semplici come carta, colla e colori in opere che raccontano storie: maschere, statue, sculture di libri, scenografie e personaggi che sembrano prendere vita. La sua arte è un ponte tra passato e presente. Nella cartapesta di Cettina c’è la manualità di una volta, ma anche la sensibilità contemporanea: ogni pezzo è unico, modellato con delicatezza e rifinito con l’amore per il dettaglio che solo un vero artista sa mettere. Al di là della tecnica, ciò che rende speciale il lavoro di Cettina è l’anima che ci mette dentro. Le sue creazioni non sono solo oggetti: sono emozioni, memoria, festa, teatro. Sono la testimonianza che l’artigianato, quando è fatto con il cuore, diventa cultura. Oggi che spegne una candelina in più, vogliamo augurare a Cettina Prezioso tanta salute, ispirazione e ancora tanti progetti da plasmare.

Che le sue mani continuino a creare bellezza e a farci innamorare della magia della cartapesta.

Tanti auguri Cettina!