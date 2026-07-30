Stazione ferroviaria di Benevento, disagi per i viaggiatori per lavori in corso d’opera.

Chi si appresta in questi giorni, ad usufruire per partenze o arrivi, della stazione delle ferrovie dello stato di Benevento, dovrà fare i conti con i lavori in corso d’opera, per l’ammodernamento degli edifici e dei sottopassaggi. Progetto, finanziato con delibera CIPE n. 26/2026, del patto per lo sviluppo della Regione Campania – Fondo per lo sviluppo FSC 2014-2020.

Un progetto, che a nostro parere doveva essere gestito meglio, dal punto di vista della esecuzione. Cioè, non eseguendo tutti i lavori previsti dal progetto contemporaneamente, ma, procedendo a lotti per contenere al massimo i disagi per i viaggiatori.

Invece abbiamo constatato, che tutti i lavori stanno procedendo contemporaneamente, e che tutti servizi, che dovevano essere a disposizione dei viaggiatori, sono stati tutti chiusi.

C’è solo la biglietteria posta provvisoriamente in un prefabbricato all’esterno, e i servizi igienici all’interno della stazione, ( peraltro a pagamento ).

Non c’è una sala d’attesa. Non c’è un bar o rivendita di giornali. Non c’è un ufficio informazioni. Non ci sono panchine all’ombra per sedersi, salvo una panchina di 4 posti all’ingresso e un sedile rotondo di una aiuola, o sotto il sole delle pensiline di questa estate torrida.

Il nostro, viaggio di ieri pomeriggio 29 luglio alla stazione ferroviaria di Benevento, ha potuto accertare le difficoltà oggettive, che giornalmente i viaggiatori affrontano.

E, in special modo le persone in avanti con gli anni, non avendo loro alcun servizio di cui avvalersi in caso di bisogno, o personale a cui rivolgersi.

Basti pensare, che ieri alle ore 15.40 del pomeriggio, all’interno della stazione ferroviaria, la temperatura era di 37 °C di calore.

Il tutto, nella totale indifferenza della direzione delle FS e delle istituzioni locali preposte, al controllo di questo progetto. Che, non si sa quando finirà.

Carmine Martino