I piccoli della ludoteca in visita alla Stazione dei Carabinieri di Torella dei Lombardi

30/07/2026 binews.it Alta irpinia, EVIDENZA, IRPINIA 0

I piccoli della ludoteca in visita alla Stazione dei Carabinieri di Torella dei Lombardi

Nella mattinata di ieri, delle ore speciali sono state vissute dai giovanissimi frequentatori della ludoteca della scuola materna ed elementare dell’istituto Criscuoli di Torella dei Lombardi: i bambini, accompagnati dalle insegnanti / educatrici nonché da una consigliera comunale, hanno fatto visita alla locale Stazione dei Carabinieri, portando con sé entusiasmo e curiosità.

Appena arrivati, i piccoli, un gruppo composto da una decina di bimbi, hanno subito animato l’ambiente con la loro vivacità, pronti a scoprire i segreti del lavoro dei Carabinieri. Ad accoglierli il Comandante della Stazione che, con pazienza e disponibilità, ha risposto alle loro numerose domande.

Radio, autovetture di servizio e soprattutto la “sirena”, sono state le cose che più hanno particolarmente entusiasmato i piccoli amici dell’Arma, che hanno donato ai militari coloratissimi disegni e una poesia che, con rime divertenti, descrive la vita del Carabiniere.

A conclusione della visita, il gruppo ha posato per una foto ricordo davanti all’ingresso della Caserma, sventolando le bandierine rigorosamente realizzate da loro. L’immagine cattura l’allegria e la curiosità che hanno caratterizzato l’incontro, testimoniando l’importanza di creare momenti di avvicinamento tra i giovani e le Istituzioni.

La visita alla Stazione dei Carabinieri di Torella dei Lombardi si è rivelata un’esperienza educativa preziosa per i piccoli partecipanti, che hanno potuto comprendere meglio l’importante ruolo che i Carabinieri svolgono nella comunità.