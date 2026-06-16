Statale 268, tenta di togliersi la vita dal cavalcavia: salvata dagli agenti della Polizia di Stato

OTTAVIANO – Momenti di grande tensione lungo la Strada Statale 268 del Vesuvio, dove una donna di 38 anni è stata salvata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Giuseppe Vesuviano mentre stava tentando di compiere un gesto estremo.

L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata, intorno alle 7.40, all’altezza del territorio di Ottaviano. Una segnalazione giunta alla Sala Operativa ha immediatamente fatto scattare l’intervento di una pattuglia che, una volta sul posto, si è trovata davanti una scena drammatica: la donna era già oltre il parapetto di un cavalcavia alto circa trenta metri, sospesa nel vuoto e intenzionata a lasciarsi cadere.

Le difficoltà logistiche del luogo hanno reso particolarmente complesso l’intervento. Gli agenti hanno dovuto individuare un percorso alternativo per raggiungere la donna senza metterla ulteriormente in allarme. Con grande professionalità e sangue freddo hanno iniziato a dialogare con lei, cercando di instaurare un rapporto di fiducia e convincerla a desistere.

Dopo diversi minuti di colloquio, la 38enne ha iniziato ad aprirsi, raccontando di vivere un momento di forte disagio emotivo caratterizzato da rabbia e profonda tristezza. Nel frattempo è stato allertato il personale del 118, pronto a intervenire.

Approfittando di un momento favorevole, gli agenti si sono avvicinati rapidamente e sono riusciti ad afferrarla, riportandola al sicuro oltre la balaustra ed evitando così una possibile tragedia.

Una volta tranquillizzata, la donna ha spiegato che alla base del gesto vi sarebbe stato un litigio con il compagno, nato per motivi di gelosia. Dopo essersi recata sul cavalcavia per riflettere, avrebbe maturato l’intenzione di togliersi la vita, sentendosi sola e senza un luogo dove poter stare.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario della postazione 118 di San Gennaro Vesuviano che, dopo le prime valutazioni mediche, ha disposto il trasferimento della donna in codice giallo presso l’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.

L’episodio si è concluso senza conseguenze fisiche grazie alla tempestività e alla sensibilità dimostrate dagli agenti della Polizia di Stato, il cui intervento ha consentito di salvare una vita.