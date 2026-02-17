Carnevale a Terzigno: strade chiuse al traffico oggi pomeriggio

Il Comune di Terzigno informa la cittadinanza che oggi, dalle ore 15 alle 22, alcune strade del centro cittadino saranno chiuse al traffico e alla sosta per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi legati al Carnevale.

Il provvedimento interesserà diverse arterie principali: Via Zabatta, Via Cavour, Via Carlo Alberto, Corso Leonardo da Vinci, Viale Michelangelo, Via Fiume e Piazza Troiano Caracciolo del Sole.

L’amministrazione invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti.

L’avviso è stato diffuso dall’assessore alla Polizia Municipale Domenico Auricchio insieme al comandante della Polizia Municipale Franco De Rosa, che ringraziano i cittadini per la collaborazione.