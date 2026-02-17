Carnevale Baianese 2026, martedì di festa tra tradizione, carri e la Zeza

Baiano torna a riempirsi di colori, musica e tradizione con il Carnevale Baianese 2026, che prosegue dopo il grande successo degli appuntamenti dell’8 e del 15 febbraio in Piazza Francesco Napolitano.

Il prossimo e attesissimo evento è in programma martedì 17 febbraio a partire dalle ore 15, quando le strade cittadine si animeranno con una nuova giornata di festa pensata per coinvolgere tutta la comunità.

La manifestazione prevede la tradizionale sfilata con carri allegorici, il trenino per i più piccoli, esibizioni di ballo e la presenza delle maschere storiche locali. Non mancheranno i celebri “Mesi” e la Zeza, simboli identitari del Carnevale baianese, insieme alla partecipazione dei bambini delle scuole, protagonisti di un momento di gioia e condivisione.

Sarà un pomeriggio all’insegna di maschere, sorrisi e divertimento per grandi e piccoli, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi e a unire la comunità.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme l’atmosfera unica del Carnevale Baianese.