XXXIX Tufo Greco Festival, l’Oro d’Irpinia torna a brillare dal 5 al 7 settembre

TUFO (AV) – L’Irpinia si prepara a vivere uno dei suoi eventi più attesi: dal 5 al 7 settembre 2025 il borgo di Tufo, patria del celebre Greco di Tufo DOCG, ospiterà la XXXIX edizione del Tufo Greco Festival – L’Oro d’Irpinia. Tre giorni di vino, gastronomia, cultura e musica che trasformeranno il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto.

Il vino protagonista

Fulcro della manifestazione sarà, come da tradizione, il Greco di Tufo DOCG, tra i bianchi più apprezzati d’Italia per eleganza, mineralità e longevità. Le cantine del Consorzio Terre di Tufo accoglieranno visitatori e appassionati con degustazioni e percorsi guidati, raccontando un territorio unico, segnato da storia mineraria e radici contadine.

Non mancheranno i tour nel borgo e le masterclass sensoriali curate da AIS Campania – sezione Avellino e ONAF Avellino, che venerdì 5 e sabato 6 condurranno il pubblico in un viaggio tra calici di Greco e formaggi d’autore presso il Centro Polifunzionale Sandro Pertini.

Musica, spettacoli e ospiti speciali

Ogni sera, il festival offrirà concerti e dj set nelle principali piazze del paese, con un cartellone variegato pensato per tutte le generazioni.

5 settembre Piazza Umberto I: Simone Pastore e, a seguire, Dj Fabio Luciano Anfiteatro Villa Comunale: I Malaffare

6 settembre Piazza Umberto I: Gli Stragatti e, a seguire, Dj Luca Frisetti Anfiteatro Villa Comunale: Mattia Cesa

7 settembre Piazza Umberto I: Gli Aironi Neri – Tribute Band Nomadi e, a seguire, Dj Vinyl Gianpy Anfiteatro Villa Comunale: Tony Ferola & Dj Attilio Lepore



Ad arricchire l’atmosfera, ogni sera le performance di Alfredo Itro (Piazza Gramsci) e Roberto Sozio (Rampa Castello). Gran finale domenica 7 a pranzo con la tradizionale Tarantella Montemaranese, simbolo di convivialità e identità popolare.

Un appuntamento che unisce

Il Tufo Greco Festival è molto più di una festa del vino: è un’occasione per celebrare l’Irpinia nelle sue eccellenze, mettendo in dialogo produttori, istituzioni, turisti e cittadini. Un evento che coniuga cultura, enogastronomia e spettacolo, confermandosi “l’oro” di un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.