Unitre, ripartono le attività a Nola

Aperte le iscrizioni all’anno accademico 2021-2022 dell’UNITRE Università delle Tre Età di Nola. Dopo i momenti difficili di solitudine e di angoscia della pandemia, è arrivato il momento di riprogettare il tempo libero per apprezzare il valore della libertà riconquistata e dello stare insieme agli altri con amicizia, umanità e solidarietà. Arricchiamo la qualità della nostra vita ampliando le conoscenze del mondo intorno a noi e consolidando il pensiero critico e la capacità di discernere la validità della massa di informazioni che ci arrivano dai media.

Condividiamo e ampliamo i nostri saperi confrontandoci in contesti non formali, collaborativi, cooperativi e improntati alla solidarietà, dove è predominante la coscienza e la consapevolezza dei traguardi e delle finalità da raggiungere.

Il nuovo anno accademico dell’associazione nolana avrà inizio con alcune interessanti attività:

1. Il linguaggio musicale: primo approccio alla musica e al canto.

Il corso, tenuto dal maestro Romolo Romano, inizia venerdì 29 ottobre e si articola in sette incontri a cadenza settimanale presso la sala parrocchiale S. Maria del Carmine in Via Foro Boario 19.

2. Il corso di storia delle religioni, tenuto dal professore Giovanni Mercogliano, ha inizio lunedì 8 novembre con dieci incontri presso la congrega di S. Raffaele Arcangelo in via Fontanarosa 1.

3. Presentazione del libro “Risonanze bruniane” di Franco Manganelli, presso il Museo storico archeologico, sabato 11 dicembre alle ore 17.30.

Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi alle referenti Maria Iovane, (tel. 3666874568) e Teresa Castaldo (tel. 3280235074) oppure presso la sede della Pro Loco Nola Città d’Arte.

