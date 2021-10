U.S. Avellino. Dieci punti di sutura per Gagliano all’interno del labbro posteriore.

La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio alle 15,30.

Il calciatore Luca Gagliano in seguito ad uno scontro di gioco nel quale ha rimediato un pugno al volto nel corso della gara contro la Virtus Francavilla è dovuto ricorrere, in seguito al fischio finale, alle cure del pronto soccorso. Sono stati necessari dieci punti di sutura per chiudere la ferita lacerocontusa all’interno del labbro posteriore. È il terzo episodio simile dopo quelli capitati a Bove e Dossena (tutti impuniti).

*La seduta di allenamento di domani sarà aperta agli operatori dell’informazione. *

