Tufino – Indagine su presunte irregolarità nelle dichiarazioni di candidatura, mentre domani si riunisce il Consiglio comunale

Nel Comune di Tufino, la Procura ha notificato avvisi di garanzia a tre amministratori locali, appartenenti sia alla maggioranza che alla minoranza.

L’inchiesta, avviata a seguito di una denuncia presentata da un consigliere comunale di opposizione, riguarda presunte irregolarità nelle dichiarazioni rese al momento della candidatura alle elezioni, con particolare riferimento a eventuali debiti nei confronti dell’ente comunale. Ipotesi che se accertata farebbe decadere gli interessati dalla carica di consigliere.

Le verifiche della magistratura sono tuttora in corso e al momento si tratta soltanto di ipotesi investigative. Nessuna accusa è stata formalmente confermata, e tutti gli interessati restano presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

Intanto, domani alle ore 18:30 è convocato il Consiglio comunale, che dovrà discutere e votare l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Un appuntamento delicato, che – tra le possibili incompatibilità, assenze o tensioni politiche legate alla vicenda giudiziaria – rischia di compromettere il numero legale o di influire sull’esito della votazione.

La situazione resta quindi politicamente fluida, in attesa degli sviluppi sia giudiziari che amministrativi.