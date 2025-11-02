A Salerno la tavoletta di cioccolato più lunga del mondo

Nell’ambito della manifestazione Salerno Dolcissima, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre sul lungomare di Salerno, si sta realizzando una tavoletta/barretta di cioccolato che punta ad essere la più lunga del mondo. L’evento vede protagonisti il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia (già noto per precedenti record) e l’artigiano Fausto Ercolani. Secondo quanto divulgato, la lunghezza prevista supera i 35 metri e l’iniziativa propone anche degustazioni gratuite della creazione a chi acquisterà prodotti dagli stand.
L’evento è promosso da CNA Salerno, organizzato dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Salerno e della Camera di Commercio di Salerno.