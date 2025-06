Trovata senza vita una neonata di cinque mesi, indagano le forze dell’ordine

Orrore nel cuore di Villa Pamphili. Nel tardo pomeriggio di sabato 7 giugno, è stato rinvenuto il corpicino senza vita di una neonata, che secondo le prime informazioni avrebbe circa cinque mesi. La piccola sarebbe una femmina di carnagione chiara, con capelli chiari, e sul corpo sono stati riscontrati evidenti segni di trauma, in particolare sul braccio e sulla mano destra.

A fare la macabra scoperta è stato un gruppo di passanti, che, insospettiti da qualcosa tra i rovi del parco, hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, insieme a un’ambulanza e alla polizia scientifica, che ha avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto.

«Sembrava un bambolotto, mai avrei pensato fosse un essere umano», ha raccontato sotto choc uno dei cittadini che ha dato l’allarme.

Al momento le indagini sono in corso per chiarire le cause della morte e individuare eventuali responsabilità. Non si esclude alcuna pista, dall’abbandono a ipotesi ancora più drammatiche.