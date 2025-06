Forza Italia frena su terzo mandato e proroga del voto: Martusciello boccia l’ipotesi del decreto legge

NAPOLI – Nessuna apertura sul terzo mandato e nessuna disponibilità a rinviare le elezioni regionali previste in autunno. È la posizione netta espressa da Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania, che interviene nel dibattito politico sul possibile slittamento del voto a marzo e sulla modifica delle regole per la ricandidatura dei presidenti di Regione.

Un decreto legge in materia elettorale non è una strada percorribile, afferma Martusciello, sottolineando che ogni cambiamento deve passare per il Parlamento perché riguarda diritti fondamentali. Il diritto affinché una legislatura duri cinque anni, non un giorno in più né uno in meno, non può essere compresso.

Martusciello esclude dunque categoricamente l’ipotesi di una proroga elettorale decisa per via governativa. Nel 2020 il rinvio fu deciso per motivi di sicurezza nazionale, in piena emergenza Covid. Oggi, si chiede il dirigente di Forza Italia, quali sarebbero le ragioni? Forse il diritto di Zaia di tagliare il nastro delle Olimpiadi? È evidente che non siamo di fronte a un’emergenza.

Quanto alla possibilità di discutere una norma che consenta il terzo mandato per i governatori uscenti, Martusciello è altrettanto netto. Se ne potrà eventualmente discutere solo dopo aver svolto regolarmente questo turno elettorale invernale.

Con queste dichiarazioni Forza Italia si smarca da ogni tentazione di forzature istituzionali e ribadisce la centralità del Parlamento e delle regole democratiche nella gestione del calendario elettorale.