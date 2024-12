Tragedia nella notte a Marzano di Nola: Agostino Aschettino perde la vita in un incidente stradale

Una nuova tragedia ha colpito la comunità di Moschiano, che si trova a piangere un’altra giovane vita spezzata troppo presto. Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, un terribile incidente stradale ha coinvolto Agostino Aschettino, un giovane del luogo, che ha perso la vita in circostanze tragiche.

L’incidente è avvenuto nelle vicinanze di Marzano di Nola, lungo una strada già nota per la sua pericolosità. Le dinamiche dello schianto sono ancora al vaglio delle autorità, ma sembra che il veicolo sul quale viaggiava Agostino abbia perso il controllo, finendo fuori strada. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando la comunità sconvolta. Il dolore per la perdita è reso ancora più intenso dal fatto che l’incidente è avvenuto in un periodo di festa, un momento che avrebbe dovuto essere dedicato alla gioia e alla condivisione con i propri cari.

Agostino Aschettino era conosciuto e benvoluto da tutti. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche tra gli amici e i conoscenti che lo ricordano come una persona solare, generosa e piena di vita.

La comunità di Moschiano si stringe attorno alla famiglia Aschettino, provata da un dolore immenso. In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza sui social, dove molti ricordano Agostino con affetto e preghiere.

Le parole del parroco di Moschiano, don Vito Cucca, riecheggiano tra i fedeli e nei cuori di chi oggi si domanda il senso di questa tragedia. Con grande commozione, il sacerdote ha scritto: “Fino a quando o Signore mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell’anima mia addenserò pensieri di tristezza?” tratte dal Salmo 13. Un grido di dolore che esprime lo smarrimento di chi deve affrontare l’ennesima perdita in un periodo già segnato da tante difficoltà.

Don Vito Cucca ha voluto esprimere la vicinanza della parrocchia e della comunità alla famiglia di Agostino, invitando tutti a unirsi nella preghiera e nella solidarietà per sostenere chi oggi è nel dolore.

I funerali si terranno nei prossimi giorni, in una data che sarà comunicata a breve. Sarà un momento di grande partecipazione per tutta la comunità, che si stringerà ancora una volta per dare l’ultimo saluto ad un figlio volato via troppo presto.