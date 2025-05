Inclusione scolastica: il caso del piccolo Francesco e la gita mancata. A Roccarainola monta la protesta dei genitori

All’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 al primo GLO, veniva chiesta attenzione per la scelta delle gite scolastiche affinché queste fossero inclusive e potessero favorire la partecipazione dei bambini affetti da disabilità.

I primi giorni del mese di marzo 2025, in considerazione della mancata adesione delle docenti ad accompagnare il piccolo Francesco in gita, la Dirigente scolastica, per dare un chiaro segno di inclusione, di concerto con il Garante per le persone affette da disabilità del Comune di Roccarainola Avv. Anna Maria D’Arienzo, insieme hanno deciso di accompagnare il bambino in gita e la scuola ha comunicato il nominativo degli accompagnatori ai genitori del piccolo Francesco.

Intorno al 28 aprile, poco prima della data della gita stabilita per il 5 maggio, sono emerse diverse criticità. La prima è che in gita non potesse più partecipare quale accompagnatore del piccolo Francesco il Garante che aveva dato assenso già i principi di marzo, il secondo che quale accompagnatrice di Francesco c’era una docente non conosciuta dal bambino e dai genitori, il che ha creato forte preoccupazione per i genitori di farlo accompagnare non lo conosce. Un ulteriore aspetto critico riguarda il fondo che la scuola ha per la disabilità, in esso vi sono solo euro 190.00 a fronte di numero 41 di bambini affetti da disabilità!

Un importo risibile che non può assolutamente alleviare le spese delle famiglie che già fronteggiano quotidianamente le spese per la cura dei propri figli.

Ad oggi si attendono risposte e riscontri alle richieste che sono state inviate alle istituzioni competenti.

La posizione di ognuno andrà chiarita. Seguiranno aggiornamenti.

Roccarainola, 05/05/2025 – Comunicato stampa Associazione Autismo in Movimento