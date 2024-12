MARZANO DI NOLA. Incidente mortale nella notte sulla SS 403: muore un uomo. Video e Foto

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo la mezzanotte, di oggi venerdì 27 dicembre 2024, nel territorio di Marzano di Nola, lungo la statale SS 403, tristemente nota per i numerosi incidenti mortali avvenuti negli anni.

La tragedia è stata segnalata da alcuni residenti della zona che, allarmati da un forte boato, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente, i soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica: rottami di veicoli sparsi ovunque, a decine di metri di distanza.

Purtroppo, per un uomo di 44 anni, coinvolto nello schianto, non c’è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, l’uomo è deceduto sul posto.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello schianto, mentre l’ennesima tragedia su questa strada accende nuovamente i riflettori sulla pericolosità della SS 403, che attraversa i comuni del Vallo di Lauro. Secondo le prime informazioni l’uomo alla guida di una Ford ha perso il controllo del veicolo scontrandosi con un auto parcheggiata sul margine della strada e distruggendo anche una cabina elettrica lasciando la zona senza corrente. L’uomo, residente a Moschiano, è morto durante le operazioni di soccorso essendo rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’intera comunità è sotto shock per quanto accaduto, mentre le autorità invitano a una maggiore prudenza alla guida, soprattutto su tratti di strada già tristemente noti per la loro pericolosità.(Seguiranno aggiornamenti)