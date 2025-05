Buon compleanno al sindaco Dott. Alessandro Napolitano: Mugnano del Cardinale celebra il suo primo cittadino

Oggi a Mugnano del Cardinale si respira un’aria di festa: il sindaco, Dott. Alessandro Napolitano, spegne le candeline, circondato dall’affetto della sua comunità. Una giornata speciale, fatta di auguri sinceri, strette di mano e messaggi carichi di stima per chi, ogni giorno, è in prima linea per il bene del paese.

A farsi portavoce del pensiero condiviso da tanti cittadini è la Amministrazione Comunale di Mugnano del Cardinale, che ha voluto esprimere pubblicamente i propri auguri: “Il Dott. Napolitano è molto più di un sindaco. È un punto di riferimento costante, un amministratore attento e una persona profondamente legata al territorio. Gli auguriamo di vivere questa giornata con il sorriso, circondato dall’affetto dei suoi cari e di tutta la comunità.”

Agli auguri dell’Amministrazione si unisce anche la redazione di biNews, che rinnova con affetto il proprio pensiero: “Tanti auguri, sindaco! Che questa giornata speciale possa regalarti serenità e nuove energie per continuare a servire il tuo paese con la passione che ti contraddistingue.”