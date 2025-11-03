Tamponamento a catena sul raccordo Avellino-Salerno: traffico bloccato e diversi feriti

AVELLINO – Mattinata di tensione sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, dove si è verificato un tamponamento a catena in direzione Salerno, poco prima dell’ingresso della galleria Monte Pergola.

Secondo le prime ricostruzioni, più veicoli sarebbero rimasti coinvolti nello scontro, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della carreggiata. L’impatto ha provocato forti rallentamenti e la chiusura temporanea di una corsia, con inevitabili disagi per gli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui ambulanze del 118 e pattuglie della Polizia Stradale, che hanno prestato assistenza ai feriti e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non si conosce il numero preciso dei coinvolti né la gravità delle loro condizioni, ma alcune persone sarebbero state trasportate in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i veicoli danneggiati, mentre gli agenti del traffico invitano alla massima prudenza per chi viaggia in direzione Salerno.

Le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità sono tuttora in corso. Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e di seguire i percorsi alternativi indicati dalle autorità.