Spezia travolgente al “Partenio-Lombardi”: Avellino ko 0-4

AVELLINO – Giornata da incubo per l’Avellino e pomeriggio di festa per lo Spezia, che conquista la prima vittoria in campionato con un netto 0-4 al “Partenio–Adriano Lombardi”. Una gara che si è messa subito in salita per i biancoverdi, costretti a giocare in dieci uomini dal 44’ per l’espulsione di Palmiero, e che ha visto lo Spezia imporsi con autorità nella ripresa.

Dopo un primo tempo bloccato, la partita si sblocca al 63’: Aurelio svetta di testa su cross di Nagy e porta avanti i liguri. L’Avellino prova a reagire, ma nel finale la formazione ospite dilaga. All’82’ arriva il raddoppio firmato Vlahovic, servito perfettamente da Esposito, che chiude virtualmente i conti.

Negli ultimi minuti lo Spezia affonda il colpo: Vignali trova il tris all’85’, e al 90’ Di Serio, su assist di Beruatto, firma il poker che sancisce il 4-0 finale.

Prestazione impeccabile per la squadra ligure, che muove finalmente la classifica e ritrova fiducia dopo un avvio complicato. Per l’Avellino, invece, una sconfitta pesante che mette in evidenza i limiti di tenuta mentale e organizzativa dopo l’inferiorità numerica.

Nel prossimo turno di Serie B, l’Avellino sarà impegnato in trasferta sul campo del Pescara, mentre lo Spezia ospiterà il Padova al “Picco”.

⸻

Formazioni iniziali

AVELLINO (allenatore: Raffaele Biancolino)

(1) Antony Iannarilli; (29) Tommaso Cancellotti, (63) Alessandro Fontanarosa, (44) Lorenco Simic; (2) Filippo Missori, (23) Andrea Cagnano, (24) Dimitrios Sounas, (39) Michele Besaggio, (6) Luca Palmiero; (14) Tommaso Biasci, (17) Valerio Crespi.

A disposizione: Lescano, Milani, Enrici, Gyabuaa, Armellino, Tutino, Daffara, Manzi, Russo, Panico, Kumi, Palumbo.

Arbitro: Daniele Perenzoni.

VAR: Marco Piccinini.