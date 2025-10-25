Spezia travolgente al “Partenio-Lombardi”: Avellino ko 0-4

AVELLINO – Giornata da incubo per l’Avellino e pomeriggio di festa per lo Spezia, che conquista la prima vittoria in campionato con un netto 0-4 al “Partenio–Adriano Lombardi”. Una gara che si è messa subito in salita per i biancoverdi, costretti a giocare in dieci uomini dal 44’ per l’espulsione di Palmiero, e che ha visto lo Spezia imporsi con autorità nella ripresa.

Dopo un primo tempo bloccato, la partita si sblocca al 63’: Aurelio svetta di testa su cross di Nagy e porta avanti i liguri. L’Avellino prova a reagire, ma nel finale la formazione ospite dilaga. All’82’ arriva il raddoppio firmato Vlahovic, servito perfettamente da Esposito, che chiude virtualmente i conti.

Negli ultimi minuti lo Spezia affonda il colpo: Vignali trova il tris all’85’, e al 90’ Di Serio, su assist di Beruatto, firma il poker che sancisce il 4-0 finale.

Prestazione impeccabile per la squadra ligure, che muove finalmente la classifica e ritrova fiducia dopo un avvio complicato. Per l’Avellino, invece, una sconfitta pesante che mette in evidenza i limiti di tenuta mentale e organizzativa dopo l’inferiorità numerica.

Nel prossimo turno di Serie B, l’Avellino sarà impegnato in trasferta sul campo del Pescara, mentre lo Spezia ospiterà il Padova al “Picco”.

Formazioni iniziali

AVELLINO (allenatore: Raffaele Biancolino)
(1) Antony Iannarilli; (29) Tommaso Cancellotti, (63) Alessandro Fontanarosa, (44) Lorenco Simic; (2) Filippo Missori, (23) Andrea Cagnano, (24) Dimitrios Sounas, (39) Michele Besaggio, (6) Luca Palmiero; (14) Tommaso Biasci, (17) Valerio Crespi.

A disposizione: Lescano, Milani, Enrici, Gyabuaa, Armellino, Tutino, Daffara, Manzi, Russo, Panico, Kumi, Palumbo.

Arbitro: Daniele Perenzoni.
VAR: Marco Piccinini.