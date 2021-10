SPERONE. Si è tenuto il primo consiglio comunale con sindaco Adolfo Alaia. Video e Foto

Si è tenuto questa sera a Sperone il primo consiglio comunale dopo le passate elezioni del 3 e 4 ottobre che hanno eletto sindaco Adolfo Alaia. Tutti presenti i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione. Il sindaco ha prestato solenne giuramento e poi ha provveduto a rendere pubblica la giunta comunale che ha tenuto conto dei suffragi ottenuti dai singoli consiglieri. In giunta i primi 4: Leonilde Roselli (vice sindaco), Giuseppe Brandolino, Sofia D’Anna e Pasquale Longobardi (Assessori). Eletta la anche commissione elettorale. Pasquale Muccio capo dell’opposizione ha dopo gli auguri ufficiali al sindaco e amministrazione comunale ha voluto precisare che la loro sarà un opposizione leale e costruttiva per il bene del paese. Apertura anche del sindaco che si è detto a disposizione a collaborare anche con i membri eletti della lista “Uniti per Sperone” in qualsiasi momento.





