Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 vicino Forino (Avellino)

Nella mattinata dell’8 marzo 2026 una lieve scossa di terremoto è stata registrata in Campania, nei pressi di Forino, in provincia di Avellino.
Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto magnitudo ML 2.8 ed è stato rilevato alle 06:28:37 UTC, corrispondenti alle 07:28:37 ora italiana.
Dettagli dell’evento sismico
- Magnitudo: 2.8
- Area: 1 km a sud-ovest di Forino (AV)
- Profondità: circa 6 km
- Coordinate epicentrali: latitudine 40.8547, longitudine 14.7282
- Centro di rilevamento: Sala Sismica INGV di Roma
L’evento sismico è stato classificato come di lieve intensità, tipico delle aree appenniniche della Campania dove l’attività sismica è relativamente frequente ma spesso di bassa magnitudo.
Possibile percezione della scossa
Terremoti con magnitudo inferiore a 3, come quello registrato vicino Forino, possono essere percepiti solo da alcune persone, soprattutto ai piani alti degli edifici o in condizioni di particolare silenzio. Nella maggior parte dei casi non provocano danni.
Monitoraggio continuo
L’INGV continua a monitorare costantemente l’attività sismica nell’area. Le stime di magnitudo e posizione dell’epicentro rappresentano la migliore valutazione disponibile al momento, ma possono essere aggiornate con l’arrivo di nuovi dati sismici.