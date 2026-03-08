Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 vicino Forino (Avellino)

Nella mattinata dell’8 marzo 2026 una lieve scossa di terremoto è stata registrata in Campania, nei pressi di Forino, in provincia di Avellino.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto magnitudo ML 2.8 ed è stato rilevato alle 06:28:37 UTC, corrispondenti alle 07:28:37 ora italiana.

Dettagli dell’evento sismico

Magnitudo: 2.8

Area: 1 km a sud-ovest di Forino (AV)

Profondità: circa 6 km

Coordinate epicentrali: latitudine 40.8547, longitudine 14.7282

Centro di rilevamento: Sala Sismica INGV di Roma

L’evento sismico è stato classificato come di lieve intensità, tipico delle aree appenniniche della Campania dove l’attività sismica è relativamente frequente ma spesso di bassa magnitudo.

Possibile percezione della scossa

Terremoti con magnitudo inferiore a 3, come quello registrato vicino Forino, possono essere percepiti solo da alcune persone, soprattutto ai piani alti degli edifici o in condizioni di particolare silenzio. Nella maggior parte dei casi non provocano danni.

Monitoraggio continuo

L’INGV continua a monitorare costantemente l’attività sismica nell’area. Le stime di magnitudo e posizione dell’epicentro rappresentano la migliore valutazione disponibile al momento, ma possono essere aggiornate con l’arrivo di nuovi dati sismici.