Sabato 11 Maggio al Teatro Colosseo di Baiano, la cerimonia di consegna degli Anfiteatro d’Argento 2024

Il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria che consegnerà ufficialmente i 22 riconoscimenti per la cultura, l’imprenditoria, la storia ai premiandi , evento che sarà guidato, come sempre, dal giornalista Nello Fontanella, che pur essendo impegnato a Napoli per l’arrivo della 9° tappa del giro d’Italia (Avezzano – Napoli) ha garantito la sua presenza alla kermesse di sabato 11 maggio al teatro Colosseo di Baiano, affiancato da Giusy De Laurentis, dirigente dell’ Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e impegnata animatrice culturale baianese. Un ricco programma artistico animerà la serata: nella hall del teatro, gli ospiti potranno ammirare la mostra il “Ricicl’art” di Cettina Prezioso, artista della cartapesta; e quella permanente di fotografia di Joseph Noviello dedicata alla Festa del Maio di Baiano.

Sul palco, a inizio serata , sarà proiettato il Videoclip Omaggio al Maestro del Colore Fernando Masi, un tributo all’artista conterraneo recentemente scomparso. Una personalità artistica di grande spessore culturale e sociale, rimasto sempre legato alla sua terra, alle sue radici: sentimenti espressi in molte delle sue opere pittoriche.

La consegna dei premi sarà accompagnata dagli interventi artistici: Riccardo D’Avanzo, attore regista e

direttore della compagnia Mela di Avella, con un monologo dal capolavoro di Eduardo, “Napoli milionaria”; dal reading poetico di Paola Miele dedicato particolarmente a Baiano; l’orchestra dell’IC Giovanni XXIII –

LParini di Baiano, scuola premiata in questa edizione, eseguirà alcuni brani del suo repertorio; il

giovanissimo musicista Matteo Canonico, TeoSax, diplomando del Conservatorio Musicale Domenico

Cimarosa di Avellino allieterà gli ospiti con le note del suo sassofono. Matteo, sin da piccolo si avvicina al

mondo della musica iniziando a suonare il piano all’età di 6 anni strumento che poi lascerà per indirizzarsi

alla versatilità del sassofono. Oltre la musica e il lavoro Teo e anche impegnato nel volontariato attivo e la

promozione del territorio.

Ecco i premiandi dell’edizione 2024:

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Parini

Baiano – Sperone

Franco Pinelli

Attore, Autore e Regista Teatrale – Napoli

Antonio Montanaro

Medico Baiano

Tommaso Lippiello

Maestro Internazionale di TangSooDo VI° Dan

Annamaria Silvestro

Presidente Associazione Passepartout

Francesca Grassi

Scrittrice

Ristorante Pizzeria Hermanos

Avella (Av)

Equilibrium HCC

Avella (Av)

Oleomatica srl

Atripalda (Av)

3 Diline

Nola

Azienda Agricola Palmieri

Avella

Pasticceria Trilly

Baiano

Marmi Nappi srl

Baiano

Marotta Conserve Alimentari

Sant’Antonio Abate (Na)

626 School Consulenza & Formazione

Cagliari

Giancarlo D’Andrea

PMI Lazio – PMI Sardegna

Mauro Massa

PMI Lombardia Milano

Ugo Caglio

PMI Piemonte

Antonio Nunzio Melpignano

PMI Puglia

Maria Grazia D’Adante

PMI Molise

Rosario Iervolino

PMI Campania

Menzione d’onore alla memoria di

Stefano Colucci

Autofficina Colucci – Baiano (Av)