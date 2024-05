Alla Scoperta delle Orchidee Spontanee: Escursione Naturalistica nell’Oasi di Senerchia

Fiori complessi e spesso molto elaborati, con colori vivaci e forme straordinarie che imitano insetti o animali per attirare i propri impollinatori. Alcune dipendono da insetti specifici per la loro riproduzione,

Radici specializzate adattate a trattenere l’umidità e a sostenere la pianta in vari tipi di terreno che vivono in simbiosi con funghi micorrizici e che forniscono loro sostanze nutritive essenziali per la crescita e lo sviluppo.