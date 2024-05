Un video ha immortalato il momento terrificante in cui. il 1 marzo dopo una collisione, un veicolo ha ribaltato un camion sul lato del ponte Clark Memorial Bridge a Louisville, nel Kentucky. Una donna, autista del camion, si è ritrovata sospesa sul fiume. Il 15 maggio si è tenuta l’udienza per il conducente del pick-up coinvolto nell’incidente. Per fortuna la donna, non ha subito ferite serie Non è chiaro esattamente come sia avvenuta la collisione.