Dugenta: Due Giorni di Prevenzione e Celebrazione con il Gruppo Fratres

Nell’occasione il CSV Irpinia Sannio omaggerà il gruppo Fratres di una targa. A seguire le esibizioni degli artisti di strada ed il taglio della torta. Partner degli appuntamenti di sabato sono il Comune di Dugenta, il CSV Irpinia Sannio ETS, le parrocchie di Sant’Andrea Apostolo e San Nicola ad Orcula, l’oratorio “Carlo Acutis” e l’associazione “il Cireneo Odv”.

La giornata di domenica 5 maggio invece sarà interamente dedicata, presso la Casa comunale di Dugenta in via Nazionale, alla prevenzione con la possibilità di prenotarsi per la visita dermatologica per screening melanomi con la dottoressa Annunziata Pascarella; per la visita senologica ed ecografia mammaria con i dottori Ghassan Merkabaoui e Emanuela De Nicola; per lo screenning prevenzione glaucoma con i dottori Giuseppe Dilengite e Manuela Falato; e per l’ecodoppler carotide con il dottor Erasmo Cutillo. Nel corso della mattinata sarà inoltre possibile donare il sangue. Tutte le prestazioni sono gratuite e necessitano di prenotazione. Partner della giornata di prevenzione sono, con il Comune di Dugenta ed il CSV Irpinia Sannio ETS, l’associazione “Oltre il rosa…la forza della vita”, il Centro Ottica Rizzo, Impresa sociale III Millenium e Mangimi Liverini Spa.

«Ad accomunare questa due giorni di appuntamenti – ha spiegato il presidente del gruppo Fratres di Dugenta Antonio Romano – c’è la prevenzione. Vogliamo far capire quanto è importante uno stile di vita sano e quanto è importante sottoporsi a visite mediche periodiche. Lo faremo incontrando tante persone, promuovendo corsi di formazione, garantendo la possibilità di sottoporsi a visite gratuite ma anche proponendo momenti dedicati ai bambini ed ai ragazzi perché siamo convinti che sia fondamentale trasmettere ai più piccoli l’importanza di una cultura del dono e di uno stile di vita sano. Io ringrazio il Comune di Dugenta, le parrocchie, le associazioni ed in particolare il CSV Irpinia Sannio Ets, i tanti cittadini che hanno devoluto al Gruppo Fratres di Dugenta il loro 5xmille ed i partner che ci sono stati vicini nell’organizzazione di queste giornate. Vi aspettiamo sabato e domenica a Dugenta».