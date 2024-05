100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale, congratulazioni al Dottor Luigi Fausto Canonico per il Conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca

Mercoledì 15 maggio 2024 il Dottor Luigi Fausto Canonico di Mugnano del Cardinale (AV) ha conseguito il titolo di “DOTTORE DI RICERCA” in Ingegneria dei Prodotti e dei Processi Industriali. Il giovane Ricercatore, formatosi all’Università Federico II di Napoli, ha discusso la tesi di Dottorato con una dissertazione scritta su “A Microfluidic Device for Sperm Selection based on Different in Flow Motion Dynamics under Variable Viscosity Conditions” ricevendo l’approvazione e il plauso della Commissione per l’eccellente lavoro svolto, che contribuisce all’avanzamento delle conoscenze e delle metodologie del campo d’indagine prescelto. Congratulazioni a Luigi Fausto che con dedizione perseveranza e tenacia ha conseguito il più alto grado d’istruzione dell’Ordinamento Accademico italiano aprendosi la strada per una futura carriera di Ricercatore.

Le nostre congratulazioni vivissime vanno ai genitori di Luigi Fausto, Antonietta e Pasquale. Al neo Ph. D. auguriamo una brillante e meritata carriera unitamente ad un futuro ricco di successi e soddisfazioni.