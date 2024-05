Convegno sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ad Ariano Irpino: L’intervento del Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino

Durante la mattinata di oggi 17 maggio, si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino, un convegno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a cui tra i partecipanti vi è stato anche il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Ing. Mario Bellizzi. L’intervento del Comandante Bellizzi ha riguardato il ruolo dei Vigili del Fuoco nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai settori di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ossia al rischio di incendio ed esplosione. Ha proseguito con l’illustrare le statistiche in merito illustrando ai dati dello scorso anno, in cui si sono verificati circa 170’000 interventi riguardanti soccorsi per infortuni sui luoghi di lavoro, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. L’osservazione fatta dal Comandante Bellizzi è stata rispetto al fatto che la prevenzione non è stata molto efficace. Durante il suo intervento ha ricordato anche l’incendio che ha rappresentato per i Vigili del Fuoco lo spartiacque per gli interventi sui luoghi di lavoro è quello verificatosi alla ThyssenKrupp di Torino, che costo’ la vita a sette operai. Ha proseguito ricordando i più gravi incidenti di questo tipo in provincia di Avellino, quello dell’irm e quello dell’ I.C.S. di Pianodardine.

Ha concluso osservando che dovremmo migliorare la cultura della prevenzione attraverso il potenziamento delle attività di formazione sui luoghi di lavoro e le atre attività di formazione e informazione partendo anche dalle scuole, rendendo così più efficace la cultura della prevenzione.