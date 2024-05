All’Istituto Manlio Rossi Doria di Avellino dal 10 al 12 maggio la mostra “La perfezione dell’imperfezione” di Dorotea Virtuoso

Presso l’Istituto Manlio Rossi Doria di Avellino dal 10 al 12 maggio la mostra “La perfezione dell’imperfezione” di Dorotea Virtuoso, da sempre impegnata su temi come la violenza di genere.

L’evento, si svolgerà presso l’Atelier HoReCa di via Filippo Visconti, sarà un’occasione per ammirare le opere dell’artista graphic web campana che, a partire dal 2023, devolve in beneficenza una parte del ricavato della vendita dei suoi quadri : l’allestimento è di Tina Sprintoso.

Sono state numerose le mostre personali di Dorotea Virtuoso, come quella alla chiesa sconsacrata di San Severo al Pendino, con una presenza di 5mila persone, e al Palazzo delle Arti di Napoli dal 1 al 16 agosto 2017. Altre importanti mostre personali hanno avuto luogo presso la “Casa della cultura e dei giovani” di Pianura (Na) e, ad Avellino, presso l’Istituto Tecnico Agrario “F. De Sanctis” nel 2017 e presso il teatro Carlo Gesualdo.