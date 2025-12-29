Roccarainola, grande partecipazione alla tappa della Prevenzione in Rosa

La prevenzione in rosa non si ferma neanche a Natale. Ieri, domenica 28 dicembre, l’associazione Amos Partenio ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite presso la sede della scuola dell’infanzia nella frazione Sasso a Roccarainola (Na).

Straordinaria l’affluenza. Tantissime persone hanno aderito all’iniziativa sottoponendosi ai controlli effettuati dal senologo Carlo Iannace, dall’ecografista Michele Capozzi, dal dermatologo Nico Salvi, dall’audioprotesista Davide Fusco e dal dottor Gioacchino Sautariello specialista della Terapia del Dolore.

A loro vanno i ringraziamenti dell’Amos Partenio per l’operato che svolgono con professionalità sul territorio, avvicinando sempre più persone alla prevenzione oncologica. Tutto questo, però, non sarebbe possibile senza l’ospitalità e la collaborazione di enti e associazioni locali che ospitano le volontarie e i volontari. Per questo i ringraziamenti vanno all’amministrazione comunale di Roccarainola, guidata dal sindaco Giuseppe Russo, per il patrocinio all’iniziativa; alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Roccarainola-Tufino, Angela Sciancalepore, per l’ospitalità; e ai volontari dell’associazione L’Incontro Aps, guidata da Aniello Miele, per la collaborazione nell’organizzazione e la calorosa accoglienza.

Ma il grazie più grande va come sempre a coloro che dedicano tempo e impegno agli ambulatori e a quanti si sono sottoposti alle visite gratuite scegliendo di trascorrere un pomeriggio all’insegna della prevenzione oncologica e credendo, ancora un volta, nell’importanza della diagnosi precoce.

L’Amos Partenio coglie l’occasione non solo per ricordare che a gennaio si continua con le tappe della prevenzione in rosa nei diversi comuni, ma anche per ringraziare quanti stanno partecipando alla raccolta solidale Sette passi per il sorriso, attiva nel periodo natalizio. Maggiori informazioni sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.