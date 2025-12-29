Quadrelle, pubblicato il calendario della raccolta differenziata 2026

Il Comune di Quadrelle ha reso noto il calendario ufficiale della raccolta differenziata per l’anno 2026, realizzato in collaborazione con IrpiniAmbiente S.p.A., con l’obiettivo di agevolare i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti e migliorare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata sul territorio.

Il calendario indica, per ogni giorno dell’anno, la tipologia di rifiuto da conferire, specificando con chiarezza giorni, materiali e modalità di deposito. Ogni frazione ha il suo giorno dedicato, consentendo un’organizzazione semplice ed efficace della raccolta domestica.

Le principali indicazioni

I rifiuti devono essere esposti nei pressi della propria abitazione:

• la sera prima dopo le ore 22:00

• oppure entro le ore 6:00 del giorno di raccolta

È importante non depositare i sacchetti dopo il passaggio del mezzo, poiché i rifiuti non verranno ritirati e resteranno in strada. Nei giorni festivi la raccolta non viene effettuata: i rifiuti vanno quindi trattenuti in casa fino al primo giorno utile.

Non è richiesto l’utilizzo di sacchetti di colori specifici: ciò che conta è la corretta separazione dei materiali e il rispetto dei giorni di conferimento.

Calendario perpetuo delle tipologie di rifiuto

Il calendario riporta anche una guida pratica “perpetua” che riepiloga:

• Umido: tutti i lunedì e venerdì

• Plastica e alluminio: tutti i mercoledì

• Carta e cartone: 2° e 4° giovedì del mese

• Vetro: 2° e 4° sabato del mese

• Residuo/indifferenziato: 1° e 3° martedì del mese

Sono inoltre indicati giorni dedicati a pannolini e pannoloni.

Rifiuti particolari

Per alcune categorie è previsto un conferimento specifico:

• Ingombranti e RAEE: ritiro a domicilio una volta al mese, previa prenotazione

• Farmaci scaduti e pile esauste: da conferire negli appositi contenitori presenti presso il Comune

Per informazioni, chiarimenti o dubbi è possibile consultare il sito www.irpiniambiente.it oppure contattare il Numero Verde 800 901 628.

Il Comune di Quadrelle invita tutti i cittadini a tenere il calendario in un luogo visibile e a collaborare con senso civico: una raccolta differenziata corretta è un gesto semplice che contribuisce alla tutela dell’ambiente e al decoro del paese.