Rinviato il taglio del Maio in onore di San Sebastiano a causa del maltempo

Il forte vento che oggi ha investito la zona, accompagnato da pioggia e neve sui monti, ha costretto gli organizzatori del tradizionale taglio del Maio in onore di San Sebastiano a rinviare l’evento. Le avverse condizioni meteorologiche, infatti, rendono impossibile lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza.

La decisione è stata presa a seguito di un’attenta valutazione delle condizioni atmosferiche e del terreno, reso scivoloso e instabile dalla neve e dall’acqua. Le forti raffiche di vento hanno ulteriormente complicato il quadro, portando gli organizzatori a optare per il rinvio dell’appuntamento tanto atteso dalla comunità.

Il taglio del Maio, una tradizione profondamente radicata e sentita, rappresenta uno dei momenti più significativi della celebrazione in onore di San Sebastiano. Tuttavia, la sicurezza dei partecipanti e degli operatori coinvolti resta una priorità assoluta.

La nuova data per il taglio del grosso albero sarà comunicata nei prossimi giorni, quasi probabilmente si terrà il 19 gennaio. Gli organizzatori ringraziano la comunità per la comprensione e invitano tutti a rimanere aggiornati per ulteriori comunicazioni ufficiali.

Nonostante il rinvio, la devozione verso San Sebastiano e lo spirito della tradizione rimangono vivi, in attesa di poter celebrare l’evento nelle migliori condizioni possibili.