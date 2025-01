Quarto periodo chirurgico, l’Avellino Basket batte Piacenza. L’Avellino Basket ha vinto il primo match del girone di ritorno 83-72

L’Avellino Basket conquista il primo match del girone di ritorno superando UCC Assigeco Piacenza per 83-72 in una gara più complessa del previsto. La squadra di coach Crotti, nonostante alcune difficoltà difensive e un andamento altalenante, è riuscita a imporsi negli ultimi minuti, consolidando la propria posizione in classifica e preparandosi al prossimo impegno in trasferta contro Nardò.

La partita: equilibrio e fiammate decisive

L’Avellino parte forte, portandosi subito sul 17-7, ma Piacenza reagisce grazie all’ingresso di Nate Grimes e chiude il primo quarto sul -4 (24-20). Nel secondo periodo i biancoverdi sembrano mantenere il controllo, ma due palle perse consecutive e la determinazione degli ospiti mantengono la partita aperta. Il primo tempo si conclude con Avellino avanti di un solo punto (40-39).

Nella ripresa, la squadra di casa tenta un allungo portandosi sul +8 (59-51), ma Piacenza sfrutta qualche disattenzione difensiva e i tiri liberi di Serpilli per chiudere il terzo quarto sul 59-56.

È nell’ultimo periodo che Avellino trova il ritmo giusto: Mussini e Jurkatamm guidano l’allungo decisivo, portando i biancoverdi prima sul +7 (69-62) e poi chiudendo sul definitivo 83-72 con canestri importanti nei momenti decisivi.

Le parole di coach Crotti

Nonostante la vittoria, coach Crotti ha evidenziato gli aspetti da migliorare:

“Abbiamo giocato troppo ad elastico, alternando momenti buoni a cali di concentrazione. Dobbiamo evitare questi andamenti altalenanti. Siamo contenti per i due punti, fondamentali per il nostro percorso, ma c’è ancora tanto lavoro da fare.”

Statistiche e protagonisti

Tra i migliori in campo, Marcellus Earlington ha dominato con 24 punti e 9 rimbalzi, ben supportato da Federico Mussini (15 punti, 4 assist) e Mikk Jurkatamm (12 punti con 4 triple). Anche Jaren Lewis ha dato il suo contributo con 12 punti, nonostante qualche difficoltà al tiro.

Per Piacenza, Saverio Bartoli è stato il trascinatore con 19 punti e 7 assist, seguito da Niccolò Filoni (16 punti) e Federico Bonacini (14 punti).

Prossimo appuntamento

Avellino tornerà in campo mercoledì a Nardò per continuare il proprio cammino e cercare di migliorare ulteriormente l’intensità difensiva, punto cruciale per ambire ai traguardi stagionali.

Tabellino

Avellino Basket – UCC Assigeco Piacenza 83-72

Parziali: (24-20, 16-19, 19-17, 24-16)

Avellino Basket: Earlington 24, Mussini 15, Lewis 12, Jurkatamm 12, Chinellato 8, Bortolin 6, Nikolic 4, Verazzo 2, Sabatino 0, Codeluppi 0, Perfigli 0.

Tiri liberi: 12/13 – Rimbalzi: 42 (Bortolin 9) – Assist: 23 (Earlington, Mussini 4).

UCC Assigeco Piacenza: Bartoli 19, Filoni 16, Bonacini 14, Serpilli 11, Grimes 7, D’Almeida 5, Gajic 0, Suljanovic 0, Fiorillo 0, Manzo 0, Querci 0.

Tiri liberi: 9/18 – Rimbalzi: 27 (Serpilli, Grimes 7) – Assist: 18 (Bartoli 7).

Una vittoria importante per Avellino, ma con margini di miglioramento che la squadra dovrà colmare nei prossimi appuntamenti.