Quadrelle: Costruiamo Insieme la Festa del Santo Patrono

riceviamo e pubblichiamo

Carissime concittadine e concittadini di Quadrelle, rappresentanti delle Associazioni e dei comitati,in occasione della prossima festività del nostro Santo Patrono, San Giovanni Battista, l’Amministrazione Comunale desidera promuovere un momento di condivisione e progettazione partecipata con tutte le realtà vive del nostro territorio.

​La festa patronale rappresenta non solo un momento di fede e tradizione, ma anche un’importante occasione di coesione sociale, attrattiva culturale e valorizzazione della nostra comunità. Crediamo fermamente che il successo di questo evento dipenda dalla sinergia e dal contributo di ciascuno di voi.

​Per questo motivo, l’Amministrazione invita calorosamente tutte le associazioni e i comitati cittadini a un tavolo di confronto, finalizzato a un dialogo aperto, collaborativo e di supporto costruttivo per la pianificazione e la realizzazione dei festeggiamenti, che si terrà giovedì 25 giugno alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Quadrelle.

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Obiettivi del confronto saranno:

-​ Raccogliere idee, proposte e iniziative da inserire nel programma

-Ottimizzare le risorse e definire il supporto dell’Amministrazione.

-​Creare sinergie tra le diverse associazioni per arricchire l’offerta culturale, ricreativa e tradizionale.

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​Certi della vostra consueta e preziosa partecipazione, vi aspettiamo per tracciare insieme il percorso di questo importante evento.

​Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Quadrelle