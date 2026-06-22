Da Posillipo alle isole: dove fare il bagno vicino Napoli

La costa intorno a Napoli offre una grande varietà di spiagge e punti dove fare il bagno, tra tratti urbani, baie nascoste e isole vicine. La vicinanza al centro permette di raggiungere molte località in poco tempo, potendo scegliere tra lidi sabbiosi, scogliere e piccole insenature. Le condizioni del mare cambiano lungo il litorale, così come la gestione degli accessi e la presenza di stabilimenti. Questa diversità consente di cambiare esperienza senza allontanarsi troppo dall’area metropolitana, così da adattare la meta alla giornata e alle proprie necessità.

Buone regole di comportamento in spiaggia

Andare al mare è un piacere, ma per stare bene tutti insieme servono alcune buone abitudini. La prima riguarda la pulizia: è fondamentale raccogliere ogni rifiuto prima di andare via, buttandolo nei bidoni o portandolo a casa. Nelle spiagge libere, poi, conta molto sistemare ombrelloni e teli senza invadere lo spazio altrui e lasciando dei passaggi comodi per camminare. Anche la musica e i video sullo smartphone vanno tenuti a un volume basso, per non disturbare chi vuole rilassarsi.

Se si usano materassini o gonfiabili, si deve fare sempre attenzione alle correnti e alle boe che delimitano la zona di balneazione, così da non correre rischi inutili. Infine, è importante verificare se si può fumare in spiaggia, facendo attenzione ai divieti locali, dato che i divieti sono sempre più frequenti. Se è permesso, si deve comunque usare un posacenere tascabile per non lasciare mozziconi nella sabbia.

Le principali località di mare nei dintorni di Napoli

La costa intorno a Napoli offre una serie di località molto diverse tra loro, vicine alla città ma caratterizzate da ambienti e modi di vivere il mare differenti. Si può scegliere tra spiagge attrezzate, tratti liberi, insenature rocciose e isole facilmente raggiungibili in traghetto.

Posillipo e area flegrea

Posillipo e l’area flegrea si sviluppano lungo un tratto di costa molto vicino alla città, caratterizzato da scogliere, piccole insenature e accessi spesso limitati. Qui non si trovano grandi spiagge continue, ma punti di balneazione distribuiti lungo la costa. A Posillipo si incontra la Gaiola, una zona marina protetta con accesso regolato e ingressi contingentati, dove il mare è limpido e il fondale conserva resti archeologici. Poco distante, a Marechiaro, si scende in acqua tramite scogli e piattaforme naturali, in spazi ridotti ma molto frequentati. Più defilata, Nisida si osserva soprattutto dai punti panoramici, dato l’accesso limitato e l’ambiente meno urbanizzato.

Bacoli

Bacoli è una delle aree più strutturate del litorale flegreo, con spiagge sabbiose ampie e facilmente raggiungibili. Qui il mare è più aperto e si può godere della spiaggia in modo più ordinato rispetto ad altre zone della costa. A Miseno la spiaggia si sviluppa in lunghezza e alterna stabilimenti e tratti liberi, con un fondale che permette di toccare a lungo. Miliscola offre invece una spiaggia ancora più aperta, dove lo spazio si distribuisce lungo una linea costiera ampia e lineare, ideale per trascorrere giornate intere al mare.

Procida

Procida mantiene un’impostazione più raccolta, con spiagge di dimensioni contenute. Le principali aree balneari si trovano sul lato occidentale dell’isola. A Chiaiolella la spiaggia si sviluppa vicino al porto turistico ed è la zona più frequentata, con stabilimenti e servizi nelle immediate vicinanze. A Ciraccio si trova invece un tratto più libero, dove la costa è interrotta da formazioni rocciose che creano spazi separati e meno affollati.

Ischia

Ischia offre una costa ampia e varia, con spiagge sabbiose e sorgenti termali che influenzano diversi tratti del litorale. Le spiagge principali si trovano su versanti differenti dell’isola. A Citara la spiaggia è ben attrezzata e si caratterizza per la vicinanza a sorgenti termali sottomarine, con un mare spesso più caldo rispetto alla media. Maronti è invece una delle spiagge più estese dell’isola, con un arenile lungo che consente di trovare spazio anche nei periodi di maggiore affluenza.

Sorrento e dintorni

La penisola sorrentina alterna scogliere e piccole spiagge, con punti di balneazione spesso raccolti ma ben collegati ai centri abitati e ai trasporti. A Marina di Puolo la spiaggia si sviluppa in una piccola baia, con spazi ridotti ma facilmente accessibili e servizi nelle vicinanze. A Meta si trova invece un arenile più ampio, con tratti liberi e stabilimenti, ottimamente collegato a Napoli grazie alla linea ferroviaria della Circumvesuviana.