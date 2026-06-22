Lauro, ufficio postale chiuso per lavori dal 29 giugno: servizi trasferiti a Quindici

LAURO (AV) – L’ufficio postale di Lauro resterà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire l’esecuzione dei lavori infrastrutturali previsti nell’ambito del progetto POLIS di Poste Italiane.
La comunicazione ufficiale è stata inviata da Poste Italiane al sindaco di Lauro, Rossano Boglione. La chiusura interesserà la sede di Via Roma n.1 nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 22 luglio 2026.
Per garantire la continuità dei servizi, a partire dal 30 giugno 2026 e per tutta la durata dei lavori, le attività dell’ufficio postale di Lauro saranno trasferite presso l’Ufficio Postale di Quindici, situato in via Eduardo De Filippo n.12.
Nella sede temporanea i cittadini potranno effettuare tutte le operazioni normalmente disponibili presso l’ufficio di Lauro, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza. L’ufficio osserverà i seguenti orari di apertura:
- dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:35;
- il sabato dalle 8:30 alle 12:35.
Secondo quanto comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell’ufficio postale di Lauro è prevista per il 23 luglio 2026, salvo eventuali imprevisti che saranno tempestivamente comunicati alla cittadinanza.
L’intervento rientra nel progetto POLIS, il programma promosso da Poste Italiane per ammodernare gli uffici postali e migliorare l’accesso ai servizi nei comuni italiani, con particolare attenzione ai centri di piccole e medie dimensioni.