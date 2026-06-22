Tragedia in cantiere a Grumo Nevano: operaio perde la vita durante i lavori

GRUMO NEVANO (rgl) – Tragedia questa mattina a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove un operaio di 62 anni ha perso la vita all’interno di un cantiere edile in via Cesare Battisti, durante le operazioni di abbattimento di un edificio.

L’uomo sarebbe caduto nel vuoto intorno alle 7. Secondo le prime ipotesi formulate dai carabinieri intervenuti sul posto, il 62enne potrebbe essere stato colpito da un infarto prima della caduta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Presenti anche i militari dell’Arma della locale stazione, la sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e il personale dell’Asl per gli accertamenti tecnici.

L’area non risulta videosorvegliata. La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono in corso le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.