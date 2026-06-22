Presentazione del libro “Genesi” di Elena Testi, ad Atripalda confronto sull’estrema destra israeliana

Venerdì 26 giugno, alle ore 19, la Piazzetta degli Artisti di Atripalda (presso p.zza Garibaldi, centro storico) ospiterà la presentazione del libro “Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana” (ed. SEM) della giornalista e scrittrice Elena Testi, reporter di La7. Testi ha firmato numerose inchieste e ha coperto i maggiori conflitti mondiali e le zone di crisi tra cui l’Ucraina, il Medio Oriente e Israele.

L’iniziativa è promossa dalla Cgil Avellino e dalla libreria Naima 35mq.

Nel corso dell’incontro l’autrice dialogherà con il giornalista Marco Monetta e con Italia D’Acierno, segretaria della Camera del Lavoro Territoriale della Cgil di Avellino.

«In principio fu la fede in un sogno. Poi venne l’odio»

Il volume ricostruisce le radici politiche, economiche e culturali dell’estrema destra israeliana, analizzandone l’evoluzione e il peso crescente negli equilibri istituzionali del Paese. Attraverso un lavoro di ricerca e approfondimento, Elena Testi affronta temi legati al rapporto tra potere, interessi economici, criminalità e impunità, offrendo strumenti di lettura per comprendere le dinamiche che attraversano il Medio Oriente e le loro ricadute sul contesto internazionale.

L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali e di approfondimento promosse in provincia dalla Cgil Avellino, con l’obiettivo di favorire momenti di confronto pubblico sui temi dell’attualità, dei diritti e della democrazia.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.