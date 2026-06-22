Forino in festa per i 60 anni di Pellegrino Testa: “Il nostro supereroe senza mantello”

FORINO (AV) – Una giornata speciale per la famiglia Testa, che celebra con gioia e affetto il sessantesimo compleanno di Pellegrino Testa, punto di riferimento e figura fondamentale per i suoi cari.

Sessant’anni portati con energia, entusiasmo e la stessa dedizione che da sempre lo contraddistinguono nel ruolo di padre, nonno e uomo di famiglia. Un traguardo importante che i familiari hanno voluto accompagnare con parole cariche di amore e riconoscenza.

“Sessant’anni e non sentirli! Non servono grandi discorsi per dirti quanto sei importante. Basta guardarti: sei sempre stato il nostro esempio, la nostra guida, il nostro supereroe senza mantello. Sei la colonna portante della nostra famiglia.”

Un messaggio semplice ma profondo, che racchiude tutto l’affetto di chi ogni giorno trova in Pellegrino un sostegno, un consiglio e una presenza costante.

Gli auguri più sentiti arrivano dai figli, dai nipoti e da tutti i familiari che lo descrivono come una persona speciale, capace di trasmettere valori autentici e di essere un esempio da seguire.

“Al miglior papà e nonno del mondo: la nostra forza, la nostra guida e il nostro esempio ogni giorno.”

Nel giorno del suo sessantesimo compleanno, amici e parenti si stringono intorno a Pellegrino Testa per festeggiare un importante traguardo di vita, augurandogli ancora tanti anni di salute, serenità e felicità.

Buon compleanno Pellegrino! Da Forino e dalla tua famiglia, i più sinceri auguri per i tuoi splendidi 60 anni