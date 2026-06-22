Brusciano, grande partecipazione al Memorial dedicato a Giulia Guarino “A’ Cetulone”

di Antonio Castaldo

BRUSCIANO – Emozione, memoria e tradizione hanno caratterizzato il “Memorial Giulia Guarino A’ Cetulone”, svoltosi nella serata di giovedì 18 giugno 2026 presso la rinomata Villa Ruggiero di Brusciano. L’evento è stato fortemente voluto dal figlio Luigi Castaldo, rientrato per l’occasione dall’Emilia Romagna insieme ai familiari per rendere omaggio alla madre, figura storica e simbolica della Festa dei Gigli di Brusciano.

La manifestazione ha rappresentato un duplice tributo: da un lato il ricordo affettuoso di una madre amata, dall’altro la celebrazione di una donna che per decenni è stata protagonista della vita popolare e religiosa cittadina, legata in modo particolare alla corporazione Passo Veloce e profondamente devota a Sant’Antonio di Padova.

A condurre la serata è stato Emanuele Montella, che ha accompagnato il pubblico attraverso un percorso musicale e culturale ricco di significati. Sul palco si sono esibiti i cantanti Franco Di Palma, Giacomo Di Maio e Alberto Di Maiolo, accompagnati dall’orchestra New World Music diretta dal maestro e ricercatore Maurizio Saccone, insieme a un ensemble di musicisti che rappresentano un autentico patrimonio artistico delle Feste dei Gigli di Brusciano e della Campania.

Particolarmente apprezzate le interpretazioni di storiche canzoni giglistiche come “’O Giglio Giuvinotte” del 1976, “Carmencita” del 1983 e “’O Giglio de’ Parulano” del 1985, brani che hanno suscitato emozione e nostalgia tra i presenti.

Tra i momenti più significativi della serata, la salita sul palco della delegazione del Giglio Passo Veloce, guidata dal presidente Mario Parrella, che ha consegnato alla famiglia Castaldo un’opera figurativa raffigurante Giulia Guarino, simbolo della memoria popolare e della tradizione giglistica bruscianese.

Luigi Castaldo ha inoltre voluto omaggiare con una targa ricordo tutte le associazioni che prenderanno parte alla 151ª Festa dei Gigli di Brusciano, in programma dal 26 agosto al 1° settembre 2026. Riconoscimenti sono stati consegnati alle associazioni Passo Veloce, Sant’Antonio, Croce, Amicizia, Ortolano, Popolo e Gioventù, oltre a una speciale targa destinata al maestro Maurizio Saccone per il suo contributo artistico e culturale.

Tra i partecipanti erano presenti numerosi rappresentanti del mondo giglistico, esponenti delle istituzioni locali, familiari e amici di Giulia Guarino. In platea anche i consiglieri comunali Nicola Di Maio e Ciro Guadagno, oltre all’ex presidente del Consiglio Comunale Antonio Di Palma, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento.

Il sociologo e giornalista Antonio Castaldo ha ricordato con commozione la figura di Giulia Guarino e il ruolo della famiglia Guarino nella storia della Festa dei Gigli, sottolineando come il memorial abbia rappresentato un’importante occasione di valorizzazione dell’identità culturale e del patrimonio demoetnoantropologico di Brusciano.

L’iniziativa si è conclusa tra applausi e momenti di intensa partecipazione emotiva, confermando quanto il ricordo di Giulia Guarino “A’ Cetulone” sia ancora vivo nella comunità. Un esempio di memoria condivisa che continua ad alimentare il legame tra tradizione, devozione e appartenenza, in vista della prossima edizione della storica Festa dei Gigli di Brusciano.