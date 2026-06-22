Ambiente e Legalità: Successo a Salerno per il Primo Raduno Nazionale della Guardia Agroforestale Italiana

Due giorni di formazione e cittadinanza attiva al Centro Sociale e al Parco Mercatello. Pieno sostegno dall’Amministrazione Comunale per future iniziative sul territorio.

Si è concluso con ampio successo il Primo Raduno Nazionale della Guardia Agroforestale Italiana (G.A.I.), tenutosi a Salerno nelle giornate di ieri e oggi, 20 e 21 giugno 2026.

L’evento ha richiamato in città numerosi dirigenti, operatori e soci, confermando il ruolo cruciale dell’associazione nella tutela del patrimonio ambientale, forestale e agroalimentare del Paese. Il raduno si è articolato in due momenti complementari, unendo l’approfondimento teorico alla valorizzazione del territorio:

Sabato 20 giugno: La giornata della Formazione. I lavori si sono aperti presso il Centro Sociale di Salerno , un focus interamente dedicato all’aggiornamento normativo, alle tecniche di monitoraggio ambientale e alle strategie di contrasto ai reati contro la natura. La sessione ha ribadito l’importanza di una preparazione rigorosa per le guardie G.A.I., figure sempre più centrali nella transizione ecologica e nella vigilanza attiva.

I lavori si sono aperti presso il , un focus interamente dedicato all’aggiornamento normativo, alle tecniche di monitoraggio ambientale e alle strategie di contrasto ai reati contro la natura. La sessione ha ribadito l’importanza di una preparazione rigorosa per le guardie G.A.I., figure sempre più centrali nella transizione ecologica e nella vigilanza attiva. Domenica 21 giugno: La giornata del Territorio. La manifestazione si è spostata nella splendida cornice del Parco Mercatello, uno dei polmoni verdi della città. Qui, i partecipanti hanno dato vita a momenti di confronto all’aperto, esercitazioni pratiche e incontri con i cittadini, celebrando il legame indissolubile tra la tutela ambientale e la comunità locale.

Il sostegno delle istituzioni e le prospettive future

A testimoniare la rilevanza nazionale dell’evento è stata la presenza del quadro dirigenziale della Guardia Agroforestale Italiana al completo. Di particolare rilievo il supporto istituzionale garantito dal Comune di Salerno, intervenuto ufficialmente nelle persone di Arturo Iannelli e di Massimiliano Natella, Assessore alle Politiche Ambientali.

Entrambi i rappresentanti di Palazzo di Città hanno espresso parole di vivo apprezzamento e profonda gratitudine per l’operato della G.A.I., lodando lo spirito di servizio e l’efficacia delle azioni di salvaguardia messe in campo dall’associazione.

L’incontro ha inoltre gettato le basi per una sinergia ancora più stretta: l’Amministrazione comunale e la dirigenza G.A.I. hanno infatti confermato la volontà di avviare, già dalle prossime settimane, nuove e strutturate iniziative congiunte sul territorio salernitano per la difesa della biodiversità e il contrasto agli illeciti ambientali.