Provincia di Avellino, elezioni del Consiglio Provinciale: il 15 marzo al voto per 12 consiglieri. Tutti i candidati

AVELLINO – Saranno cinque le liste in campo per l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Avellino, la cui consultazione è fissata per domenica 15 marzo 2026. Il voto servirà a scegliere 12 consiglieri provinciali, secondo quanto previsto dalla normativa introdotta con la Legge Delrio che disciplina il funzionamento delle Province.
Le elezioni provinciali, come previsto dalla legge, sono di secondo livello: non votano direttamente i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali dei 118 comuni della provincia di Avellino.
Le cinque liste in competizione
Le liste presentate per la tornata elettorale sono:
Davvero Avellino
Irpinia Libera
Avanti per l’Irpinia
Partito Democratico
Proposta Civica per l’Irpinia
Ogni lista presenta una squadra di candidati composta da amministratori locali provenienti da diversi comuni del territorio provinciale.
Una sfida tra amministratori locali
La composizione del Consiglio Provinciale avrà un ruolo importante nella gestione delle competenze dell’ente, che riguardano soprattutto viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale e ambiente.
Il voto rappresenta quindi un momento significativo per gli equilibri politici tra i vari territori irpini e per il futuro assetto amministrativo della Provincia.
Il voto del 15 marzo
La consultazione si svolgerà secondo il sistema previsto per le elezioni provinciali: i voti degli amministratori locali avranno peso ponderato, calcolato in base alla popolazione del comune di appartenenza.
Al termine dello scrutinio saranno proclamati i 12 consiglieri provinciali che entreranno a far parte dell’assemblea di Palazzo Caracciolo per il nuovo mandato amministrativo.
Le elezioni del 15 marzo rappresentano dunque un passaggio chiave per la governance del territorio irpino, in un momento in cui la Provincia è chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento e sviluppo delle aree interne.